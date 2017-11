Te Imatang ma…ao Baby whale.

E tuatua te tia anai kantoka nakon te driver bwa e naki katokaki te Imatang bwa e aki kona ni kaekaeka n te taetae ni Imatang,

e aki kuba te driver ma e bon katoka naba.

E titiraki te Imatang,”how much to pay to Bikenibeu from Bairiki?

“driver tera ae taku te Imatang aio ao tera au kaeka nakoina?” Tuangnga kangai nakoina”one million”

E karokoa ana taeka te driver te tia anai kantoka arei ao man tuanga te Imatang are e toka n te bus. “One million”

WHAT? E a kan toki buroon am tia Imatang arei.

Driver tera ae taku te Imatang aio I a butiiiiko imwain ae ko karokoa babau kee?.

USP annual open day 2012.

What do you call a baby whale?

St Patrick:- A dolphin,

Moroni High school:- a puppy whale,

USP:- a whale,

KGV/EBS:- a tiny whale,

St Patrick:- a Seal,

…anne tabeua kanoan te USP Annual Open Day

quiz questions n te bong are Friday 10/8@ usp kiribati center Teaoraereke.

