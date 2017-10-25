by online editor
Tebwi ma itiua mwaitia ngkai botaki n takakaro ake a kinaki iroun KNOC.
Iai 17 botaia botaki n takakaro iaon Kiribati ake a kinaki iroun KNOC bwa a tia ni bae araia ao man iai naba aia oin tua ake ana kabuta iai aia waaki n takakaro.
E taekinna Rota Onorio nakon KU Ataniman Tamuera bwa e matoa moa araia 17 takakaro ake a kinaki irouia bwa a bae raoi ngkai araia iroura nm te KNOC ao angiia a bon tia ni kinaki iroun aia rabwata ake a bubura I tinanikun Kiribati. Takakaro aikai bon aikai:
Sport National body
Archery Kiribati Archery Federation
Athletics Kiribati Athletics Association
Boxing Kiribati Amateur Boxing Association
Badminton Kiribati Badminton Federation
Basketball Kiribati National Basketball Federation
Canoeing Kiribati National Canoeing Federation
Surfing Kiribati Surfing Association
Table Tennis Kiribati Table Tennis Association
Taekwondo Kiribati Taekwondo Federation
Handball Kiribati Handball Federation
Tennis Kiribati Tennis Federation
Weightlifting Kiribati National Weightlifting Federation
Power Lifting Kiribati Power Lifting Federation Non Olympic sport
Wrestling Kiribati Wrestling Federation
Volleyball Kiribati National Volleyball Federation
Football Kiribati Island Football Association
Touch Rugby Kiribati National Touch Rugby
Man botaki n takakaro aikanne ao ti teuana ma ibuakoia ae e tuai kinaki n te Olympic sport.
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